Большое количество осадков ожидается во вторник, 24 ноября, сообщил глава города Стефан Перевалов.

- На дорогах возможны заносы и гололедица. Наши коммунальные службы готовы к непогоде, - предупредил он.

Перевалов попросил водителей соблюдать дистанцию, а пешеходов быть внимательнее.

Снегопады ожидаются и в других регионах.