Обнинск готовится к сильному снегопаду
Большое количество осадков ожидается во вторник, 24 ноября, сообщил глава города Стефан Перевалов.
- На дорогах возможны заносы и гололедица. Наши коммунальные службы готовы к непогоде, - предупредил он.
Перевалов попросил водителей соблюдать дистанцию, а пешеходов быть внимательнее.
Снегопады ожидаются и в других регионах.
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