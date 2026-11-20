В городе установили информационные таблички рядом с прудами, а также у реки Страдаловки, сообщили на днях в местной администрации.

- Стрелки со значением «500 м» показывают, где находятся безопасные пути обхода - мосты или оборудованные переходы, - говорится в комментарии администрации.

Родителей попросили провести беседы с детьми.