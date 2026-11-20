В Обнинске рассказали о работах на проспекте Ленина
Реконструкция водопровода выполнена на 60%, сообщили 20 ноября в филиале РИР.
- На очередном участке смонтировали новые трубы и выполнили обратную засыпку. Также сделано бетонное основание под укладку асфальта на пешеходном переходе и установлены бордюры, - прокомментировали коммунальщики.
После окончания реконструкции восстановят благоустройство.
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