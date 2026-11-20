Реконструкция водопровода выполнена на 60%, сообщили 20 ноября в филиале РИР.

- На очередном участке смонтировали новые трубы и выполнили обратную засыпку. Также сделано бетонное основание под укладку асфальта на пешеходном переходе и установлены бордюры, - прокомментировали коммунальщики.

После окончания реконструкции восстановят благоустройство.