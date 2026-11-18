Жителей Обнинска предупредили о проблемах с отоплением
Ремонтные работы запланированы на четверг, 19 ноября. Они начнутся около 11:00, сообщили в филиале РИР.
Подачу тепла ограничат в дома 118, 120, 122, 124 на проспекте Маркса.
- Во избежание опорожнения и завоздушивания систем отопления УК должны перекрыть вводные и домовые задвижки в тепловых узлах на время проведения работ по вышеперечисленным адресам, - говорится в комментарии коммунальщиков. - На период работ на тепловых сетях в системах отопления возможно незначительное отклонение параметров теплоносителя в 38, 39, 55 (северная часть) кварталах.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь