Ремонтные работы запланированы на четверг, 19 ноября. Они начнутся около 11:00, сообщили в филиале РИР.

Подачу тепла ограничат в дома 118, 120, 122, 124 на проспекте Маркса.

- Во избежание опорожнения и завоздушивания систем отопления УК должны перекрыть вводные и домовые задвижки в тепловых узлах на время проведения работ по вышеперечисленным адресам, - говорится в комментарии коммунальщиков. - На период работ на тепловых сетях в системах отопления возможно незначительное отклонение параметров теплоносителя в 38, 39, 55 (северная часть) кварталах.