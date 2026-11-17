В Москве завершился открытый турнир ЦСКА по дзюдо памяти заслуженного мастера спорта М. Х. Мухаметшина.

Соревнования собрали более 1000 талантливых борцов со всей России.

Воспитанница спортивной школы единоборств «Держава» Татьяна Текотова успешно выступила, завоевав золотую медаль в своей весовой категории, рассказали в администрации города.