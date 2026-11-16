В понедельник, 16 ноября, об этом сообщили в администрации города.

- Специалисты РИР полностью выполнили кирпичную кладку стен каналов, - говорится в комментарии администрации. - Сейчас продолжается гидроизоляция лотков и канала.

При этом работы не влияют на подачу тепла и горячей воды.