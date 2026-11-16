В Обнинске завершается реконструкция тепломагистрали на улице Звездной
В понедельник, 16 ноября, об этом сообщили в администрации города.
- Специалисты РИР полностью выполнили кирпичную кладку стен каналов, - говорится в комментарии администрации. - Сейчас продолжается гидроизоляция лотков и канала.
При этом работы не влияют на подачу тепла и горячей воды.
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