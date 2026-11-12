В Обнинске завершили первый этап реконструкции тепломагистрали на проспекте Маркса
Работы велись в районе «Экобазара».
- Там, где работы уже закончены, мы привели территорию в порядок: уложили брусчатку и асфальт, - рассказали в четверг, 12 ноября, в филиале РИР.
Второй этап реконструкции теплосети продолжается. Там смонтировали лотки и меняют старые трубы на новые.
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