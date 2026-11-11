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Обнинск

Ещё на двух улицах Обнинска отключат воду

Дмитрий Ивьев
11.11, 16:20
0 1393
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В четверг, 12 ноября, отключения пройдут на проспекте Ленина

Также в филиале РИР сообщили, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения 12 ноября с 9:00 до окончания работ (ориентировочно до 17:00) будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Аксёнова, 18;
  • ул. Энгельса, 5, 7, 9/20.

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