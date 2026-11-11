Ещё на двух улицах Обнинска отключат воду

В четверг, 12 ноября, отключения пройдут на проспекте Ленина.

Также в филиале РИР сообщили, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения 12 ноября с 9:00 до окончания работ (ориентировочно до 17:00) будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам: