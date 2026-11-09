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Обнинск

В Обнинске завершают реконструкцию тепломагистрали на улице Звездной

Дмитрий Ивьев
09.11, 09:56
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Работы на этом участке выполнены более чем на 80%, сообщили 9 ноября в филиале РИР.

- Сейчас выполняем гидроизоляцию лотков и кирпичную кладку стен каналов. После этого перейдём к обратной засыпке, - пояснили коммунальщики.

Благоустройство этой территории выполнят после завершения работ.

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