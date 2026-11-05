Убирать улицы Обнинска от снега будут 35 машин
Техника уже подготовлена, рассказал 5 ноября глава города Стефан Перевалов.
- Каждая машина прошла тех.обслуживание. Чтобы было меньше сбоев при работе в мороз, - прокомментировал он.
В городе заготовили почти 10 тысяч кубометров пескосоляной смеси и 1,5 тысячи тонн реагентов. До конца декабря планируется купить еще один КамАЗ.
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