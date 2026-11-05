Убирать улицы Обнинска от снега будут 35 машин

Техника уже подготовлена, рассказал 5 ноября глава города Стефан Перевалов.

- Каждая машина прошла тех.обслуживание. Чтобы было меньше сбоев при работе в мороз, - прокомментировал он.

В городе заготовили почти 10 тысяч кубометров пескосоляной смеси и 1,5 тысячи тонн реагентов. До конца декабря планируется купить еще один КамАЗ.