В Обнинске сын украл у матери 300 тысяч рублей с банковской карты
Жительница Обнинска зашла в банковское приложение и увидела, что с её счёта пропали деньги.
Оказалось, переводы на чужую карту делал её сын: он несколько раз брал её телефон якобы для звонков знакомым и через приложение переводил себе деньги.
Всего сын вывел 300 тысяч рублей.
Полицейские раскрыли преступление. Подозреваемым оказался неработающий 42-летний мужчина. Ранее он уже был судим. Сейчас обнинец под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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