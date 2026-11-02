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Обнинск

В Обнинске сын украл у матери 300 тысяч рублей с банковской карты

Дмитрий Ивьев
02.11, 14:17
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Жительница Обнинска зашла в банковское приложение и увидела, что с её счёта пропали деньги.

Оказалось, переводы на чужую карту делал её сын: он несколько раз брал её телефон якобы для звонков знакомым и через приложение переводил себе деньги.

Всего сын вывел 300 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли преступление. Подозреваемым оказался неработающий 42-летний мужчина. Ранее он уже был судим. Сейчас обнинец под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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