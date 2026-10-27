В Обнинске вернули воду на проспект Ленина

Ремонтные работы завершились днем во вторник, 27 октября.

- Завершили работы на сетях холодного водоснабжения в районе пр. Ленина, 188. Водоснабжение потребителей осуществляется в обычном режиме, - прокомментировали в филиале РИР.

Ранее сообщалось, что без воды остались дома номер 178, 180, 196, 198, 200, 202 и 204.