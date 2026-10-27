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Обнинск

В Обнинске вернули воду на проспект Ленина

Дмитрий Ивьев
27.10, 15:22
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Ремонтные работы завершились днем во вторник, 27 октября.

- Завершили работы на сетях холодного водоснабжения в районе пр. Ленина, 188. Водоснабжение потребителей осуществляется в обычном режиме, - прокомментировали в филиале РИР.

Ранее сообщалось, что без воды остались дома номер 178, 180, 196, 198, 200, 202 и 204.

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