На двух улицах Обнинска отключат воду

Ремонтные работы пройдут в четверг, 22 октября, в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Белкинской.

Холодной воды не будет с 9:00 и до окончания работ по следующим адресам:

ул. Белкинская, 45, 47;

пр. Ленина, 226, 228, 230.

- В случае, если ремонтные работы не будут выполнены в установленный срок, организуем доставку воды для жителей, проживающих в домах, отключённых от системы холодного водоснабжения, - прокомментировали в филиале РИР.