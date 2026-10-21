+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск На двух улицах Обнинска отключат воду
Обнинск

На двух улицах Обнинска отключат воду

Дмитрий Ивьев
21.10, 16:53
0 416
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ремонтные работы пройдут в четверг, 22 октября, в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Белкинской.

Холодной воды не будет с 9:00 и до окончания работ по следующим адресам:

  • ул. Белкинская, 45, 47;
  • пр. Ленина, 226, 228, 230.

- В случае, если ремонтные работы не будут выполнены в установленный срок, организуем доставку воды для жителей, проживающих в домах, отключённых от системы холодного водоснабжения, - прокомментировали в филиале РИР.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5WVDhZNkw0QTNYemRyMDBWWnF0VFE9PSIsInZhbHVlIjoiYXdaTWFhYWY2cDJtN3pGaTZ3VjEzc2NNRTU3cldOWVZDcVJFYlFtd1diMnVTWTNib1J3QndCb29SSGk3V1hCNElPZkJyRjJMYkpodGtKMjhuaFhnck9FZW9BdmptcTlxUzloUmNjVUppc0duczRHNDZrT3phQU9tVzlmeHhHbG5uOEdRdldDYkZ3Skc3Rk5KRzdwY3hLbEJ0czJXZnFDSXR4MnViUFRHWDZIbTAvR09SOEJuT3cyM0h6S0hYdEk4ZTNsd2NWS2QzQzUzYVFBMXVtcklGRDJTQ215SDFXcXVia3g4U1hkZlQxWEI2cXZwVVdRU0ZBWlVyNzZZay9hd2J0RWh5bDBKRFdra1kyRFF2bkxzcDJyYWFITHhGazh5bHBHSTV2eVdBZDZIblgybm1qYzVlZng2bGZVVStFOUxaaVU2WFlYbk9RT1BESWVLek9kQXcwVXJVNlhUNWZwckxHQTNKOWVOVkZ4K1NqTkkydExFZDhLdHF5clpUc1JSLzJVYTl4NllPQm12ampUbkZiWXVRVEJQTnR6MGlxS0g2azYzbEZCWG41NG9yRStSelNOYnNmT3JJRmdDS21obiIsIm1hYyI6IjkyZGI4ZDFkMDJmZmQzNjU0ZjQ5ZDY4YmNmNWRlY2NjMjgyYTcyMjFlZTNhNzYxNWY1YjNhZDRmMTc4MDFmNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imp4djJWLzJUV3B6eDRLdE1HY3FuR1E9PSIsInZhbHVlIjoiYm41ckZDQlE3L1kvVU0xdVYvb2ZlSGZEeUlJUzd5NTZ5ZmVKcWRuWFgzdUVvU3E1UEJUZ29JSmRYdFl4U0xtdkZYdVdsNW1MK29VcTY1Z3lVYWIwcjlPUGVBdjE5VTZPVGZsWDV1Q1hrRVZFOFQ2ZjBaclJWeVNKdGZwUEszYnp1TlZCa3FnVW5ZSGdGeTBmYUZ4Z2YwMTlubE91R0c0bnZTbjRoMmRicHRRd1NYci9DSEJNVEpJc0tPeG9ET2dtT21hNmpxSWxodmIvdFdXYnpKK0xSRzFCOXRON0tlWjFyYXdkTTJmNFlqOEFXc0pvcW53SW5sVHNHYlNqZ1dQeW1YVEZ0M2JCTVBvWU5qbnNJUTdDNnhjYnpER0tiZzRMNFVWWUNhN0FZRmJNYVczTjRSTGxVNG0ySkhsNmhGMzF3SWh4aEdPN29tV2ZmVzRITkxFN01OcGg0cDBGUXRQTWdMMy85M3NXMndReHo5MllZbndCMSs2ZnBoSWFtU0M3c051akdHWTV2SHhpMHpKWWpmUjNaWmNoTjZqNDNyQjgyNGgzTW12N1hEWUh6aW9jZXRuaVlXS29YVGdJQmU3VS9uNUIvYitGTGc0Z25seGFtOG54Y290VzlibU9FdnFnMEM4d214MEMyZjEzWFdtVS9ZUTFTa2pRS2xJTGhoSzZOdU9GSkhHcmlTR0VWdlJwUzdVV3RxRUFCYk1QQ2IrYXM2dGtkd0JqdlowYzdvUlJwaEl2MEpuTHhxb3pmODluN3dLZVdBUFp1TmxIVEQyN0lJeWh0N2x1Z0VGMm1scHBEVVZRK3gwWU95Y0tWUTFxa2tSTlBnUmVnTWJPYTRBTSIsIm1hYyI6ImI2OWQzNmEzZjhiNGE2MWY3NmI2ODg5YmM3NWU4Mjc3ZDhlNjczMTljMzQ5NmNlMDc5NmQ1YmExMjc1OTNmYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+