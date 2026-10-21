На двух улицах Обнинска отключат воду
Ремонтные работы пройдут в четверг, 22 октября, в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Белкинской.
Холодной воды не будет с 9:00 и до окончания работ по следующим адресам:
- ул. Белкинская, 45, 47;
- пр. Ленина, 226, 228, 230.
- В случае, если ремонтные работы не будут выполнены в установленный срок, организуем доставку воды для жителей, проживающих в домах, отключённых от системы холодного водоснабжения, - прокомментировали в филиале РИР.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь