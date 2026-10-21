В Обнинске завершается первый этап реконструкции теплосетей на проспекте Маркса

Работы ведутся в районе «Экобазара».

- Большая часть бетонного основания под укладку брусчатки уже подготовлена. Продолжаем гидроизоляцию лотков и ведём обратную засыпку, - рассказали 21 октября в филиале РИР. - Вскоре приступим к подготовке основания под асфальтовое покрытие.

После благоустройства на этом участке перейдут ко второму этапу реконструкции — работы продолжатся на другой стороне парковки.

Коммунальщики подчеркивают, что на отопительный сезон второй этап реконструкции не повлияет.