В Обнинске пока отремонтировали только 14 крыш из 28
Ход капремонта 19 октября обсуждался на совещании в городской администрации.
Из 28 ремонтируемых крыш работы приняты на 14 объектах.
На восьми крышах готовность составляет более 80%, еще на шести – около 70%.
Подрядчик, по чьей вине произошла протечка ремонтируемой крыши, возместит ущерб жителям дома №18 по проспекту Ленина.
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