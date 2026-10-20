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Обнинск

В Обнинске пока отремонтировали только 14 крыш из 28

Дмитрий Ивьев
20.10, 15:37
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Ход капремонта 19 октября обсуждался на совещании в городской администрации.

Из 28 ремонтируемых крыш работы приняты на 14 объектах.

На восьми крышах готовность составляет более 80%, еще на шести – около 70%.

Подрядчик, по чьей вине произошла протечка ремонтируемой крыши, возместит ущерб жителям дома №18 по проспекту Ленина.

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