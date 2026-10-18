Под Малоярославцем вспомнили героев войны 1812 года

В Малоярославце 18 октября прошли памятные мероприятия в честь 214-й годовщины сражения 1812 года.

Фото: канал МАКС Вячеслава Парфёнова.

Местом встречи стал одноименный сквер. О событиях рассказал глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов.

Утро началось с церковных служб. Затем от монастыря к братским могилам прошёл традиционный крестный ход. Этот путь напоминает о бережном отношении к наследию предков.

У братских могил митрополит Калужский и Боровский Климент совершил заупокойную литию. Минута молчания, оружейный салют и возложение цветов слились в единый ритуал. Каждое действие говорило о благодарности защитникам Родины.

Среди участников были представители власти, духовенства, военнослужащие, кадеты, воспитанницы пансиона «Отрада» и жители города.

Завершилась программа реконструкцией сражения. Её подготовили военно-исторические клубы России.

- Именно такие наглядные форматы помогают оживить прошлое и делают его ближе и понятнее для современного человека, – отметил Вячеслав Парфёнов.