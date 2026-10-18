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Григорий Вековищев установил юношеский рекорд России на 800-метровке

Воспитанник обнинской спортшколы «Олимп» Григорий Вековищев завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира – 2026 по плаванию.
Сергей ПЕТРОВ
18.10, 11:05
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Фото: Администрация Обнинска.
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Соревнования прошли в Астане. Спортсмен выступал на дистанции 800 метров вольным стилем.

Результат Вековищева – 7 минут 38,29 секунды - это новый юношеский рекорд России.

Конкуренция была серьёзной. В Астане за медали боролись более 300 спортсменов из почти 40 стран. Калужский пловец вошёл в тройку сильнейших.

- Такие победы - лучший пример для всех наших мальчишек и девчонок, которые сегодня занимаются в бассейнах Обнинска, Калуги и других наших городов. Дерзайте! У вас всё получится! – отметил губернатор Владислав Шапша.

Глава региона также поздравил самого спортсмена, его семью, наставника и команду «Олимпа».

Тренирует чемпиона Андрей Козырев. Под его руководством Вековищев показывает высокие результаты.

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