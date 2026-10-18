Григорий Вековищев установил юношеский рекорд России на 800-метровке
Соревнования прошли в Астане. Спортсмен выступал на дистанции 800 метров вольным стилем.
Результат Вековищева – 7 минут 38,29 секунды - это новый юношеский рекорд России.
Конкуренция была серьёзной. В Астане за медали боролись более 300 спортсменов из почти 40 стран. Калужский пловец вошёл в тройку сильнейших.
- Такие победы - лучший пример для всех наших мальчишек и девчонок, которые сегодня занимаются в бассейнах Обнинска, Калуги и других наших городов. Дерзайте! У вас всё получится! – отметил губернатор Владислав Шапша.
Глава региона также поздравил самого спортсмена, его семью, наставника и команду «Олимпа».
Тренирует чемпиона Андрей Козырев. Под его руководством Вековищев показывает высокие результаты.
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