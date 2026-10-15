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Обнинск

В Обнинске отключат воду на проспекте Маркса

Дмитрий Ивьев
15.10, 15:01
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Аварийные работы запланированы на пятницу, 16 октября.

С 9:00 до 17:00 воду отключат в домах номер 53, 57 и 65 на проспекте Маркса.

- В случае, если ремонтные работы не будут выполнены в установленный срок, филиал АО «РИР» в Обнинске организует доставки воды для жителей, проживающих в домах, отключённых от системы холодного водоснабжения, - говорится в комментарии коммунальщиков.

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