В Обнинске отключат воду на проспекте Маркса
Аварийные работы запланированы на пятницу, 16 октября.
С 9:00 до 17:00 воду отключат в домах номер 53, 57 и 65 на проспекте Маркса.
- В случае, если ремонтные работы не будут выполнены в установленный срок, филиал АО «РИР» в Обнинске организует доставки воды для жителей, проживающих в домах, отключённых от системы холодного водоснабжения, - говорится в комментарии коммунальщиков.
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