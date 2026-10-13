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Обнинск

В Обнинске приняли отремонтированные крыши

Дмитрий Ивьев
13.10, 12:58
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Во вторник, 13 октября, в городе прошёл приём крыш, обновлённых по программе капительного ремонта. Межведомственная комиссия побывала на двух точках: Маркса, 96 и Энгельса, 30.

Эти объекты приняли с незначительными замечаниями, сообщили в городском Собрании.

Жильцам обещают, что они забудут о своих проблемах с крышей.

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