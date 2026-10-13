В Обнинске приняли отремонтированные крыши

Во вторник, 13 октября, в городе прошёл приём крыш, обновлённых по программе капительного ремонта. Межведомственная комиссия побывала на двух точках: Маркса, 96 и Энгельса, 30.

Эти объекты приняли с незначительными замечаниями, сообщили в городском Собрании.

Жильцам обещают, что они забудут о своих проблемах с крышей.