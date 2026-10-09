Жителей Обнинска предупредили о плохой воде
Жителей Обнинска предупредили о плохой воде
Информацию днем в пятницу, 9 октября опубликовал филиал РИР.
Вот что говорится в комментарии коммунальщиков:
- В связи с перекрытием утечки на перекрёстке ул. Королёва и ул. Курчатова возможно изменение показателей холодного водоснабжения в близлежащих районах города (давления, цветности, мутности).
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