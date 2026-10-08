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Обнинск

В Обнинске подключили к отоплению все дома

Дмитрий Ивьев
08.10, 12:55
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В четверг, 8 октября, об этом сообщил глава города Стефан Перевалов.

- Тепло подано во все 612 многоквартирных домов города, - пояснил он. - Благодарю специалистов РИР, сотрудников управляющих компаний, слесарей, работников тепловых сетей, диспетчеров и аварийные бригады. В этом сезоне удалось сработать очень слаженно.

При этом в некоторых квартирах батареи все еще могут быть холодными из-за завоздушивания.

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