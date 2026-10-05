В Обнинске завершают ремонт теплосети на улице Звездной
Там меняют 420 метров труб.
- Сейчас завершаем монтаж труб на втором участке — в районе домов №5 и №13 по ул. Звёздной — и готовимся к опрессовке, - прокомментировали в филиале РИР. - Эти работы никак не влияют на ход отопительного сезона.
Реконструкция теплосетей на этом участке проводится по инвестиционной программе. Стоимость работ — 22,5 млн рублей.
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