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Обнинск

В Обнинске рассказали, как выросли тарифы ЖКХ с 1 октября

Дмитрий Ивьев
02.10, 11:47
1 486
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Платить за коммуналку придется больше.

Филиал РИР опубликовал данные об изменении тарифов:

  • Холодная вода — ранее было 34,31 руб./м3; с 1 октября – 38,08 руб./м3.
  • Водоотведение — ранее было 33,89 руб./м3; с 1 октября – 36,28 руб./м3.
  • Отопление — ранее было 2 742,23 руб./Гкал; с 1 октября – 2 967,96 руб./Гкал.
  • Компонент на теплоноситель — ранее было 28,12 руб./м3; с 1 октября – 31,21 руб./м3.
  • Компонент на тепловую энергию — ранее было 2247,73 руб./Гкал; с 1 октября – 2432,75 руб./Гкал.

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