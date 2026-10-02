В Обнинске рассказали, как выросли тарифы ЖКХ с 1 октября
Платить за коммуналку придется больше.
Филиал РИР опубликовал данные об изменении тарифов:
- Холодная вода — ранее было 34,31 руб./м3; с 1 октября – 38,08 руб./м3.
- Водоотведение — ранее было 33,89 руб./м3; с 1 октября – 36,28 руб./м3.
- Отопление — ранее было 2 742,23 руб./Гкал; с 1 октября – 2 967,96 руб./Гкал.
- Компонент на теплоноситель — ранее было 28,12 руб./м3; с 1 октября – 31,21 руб./м3.
- Компонент на тепловую энергию — ранее было 2247,73 руб./Гкал; с 1 октября – 2432,75 руб./Гкал.
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