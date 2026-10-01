В Обнинске рассказали о замене труб в Старом городе
Там продолжается реконструкция водопровода.
Работы ведутся у площади Преображения, вдоль улицы Гоголя и в районе проспекта Ленина.
На сегодня работы выполнены более чем на 40%.
- Зоны проведения работ ограждены, - прокомментировали 1 октября в филиале РИР. - Движение пешеходов и велосипедистов на время реконструкции по этим участкам не предусмотрено. Вы можете пройти по действующим тротуарам близлежащих дворовых территорий.
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