В Обнинске рассказали о замене труб в Старом городе

Там продолжается реконструкция водопровода.

Работы ведутся у площади Преображения, вдоль улицы Гоголя и в районе проспекта Ленина.

На сегодня работы выполнены более чем на 40%.

- Зоны проведения работ ограждены, - прокомментировали 1 октября в филиале РИР. - Движение пешеходов и велосипедистов на время реконструкции по этим участкам не предусмотрено. Вы можете пройти по действующим тротуарам близлежащих дворовых территорий.