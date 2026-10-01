+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске рассказали о замене труб в Старом городе
Обнинск

В Обнинске рассказали о замене труб в Старом городе

Дмитрий Ивьев
01.10, 14:10
0 170
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Там продолжается реконструкция водопровода.

Работы ведутся у площади Преображения, вдоль улицы Гоголя и в районе проспекта Ленина.

На сегодня работы выполнены более чем на 40%.

- Зоны проведения работ ограждены, - прокомментировали 1 октября в филиале РИР. - Движение пешеходов и велосипедистов на время реконструкции по этим участкам не предусмотрено. Вы можете пройти по действующим тротуарам близлежащих дворовых территорий.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJWTWlXYkhOWlNLc3VFRW52Nm5zbVE9PSIsInZhbHVlIjoiaGxmK1Q1M3R5a0FScmlQd01FMmEyenhVN0YxVnVuOG1wSGtUbDVOQzBnSFVzaDVBald6YmNqelRScnlheElVY0tPdkEwTW9JRVR6UG1EY29IOTJMd3hlZXR4OTZPVEh5SFc2SkkxUVBPdERJUHk5ZkNKWjBFa2s4bU1SRmEyOTFKOGtBK2hBQjRWMkRENUlHUWxGU3IwZE5ZTDQ0OENHVytNV1lCUDRGaWpSeVdzWHNOMTFtakd4STdlekhCVktLelhZTUhGRG80Qy9wZTRvVGVmQ3MvOXJkaW9UQTJndWlocENUZXdZcGdyM3ZwdUxiVHl3aE01K2pGcTQzUFZpZ2g1T3poYXM2MFpUazYzYmJJb0dxQ2RYTW9RY002UzVISGtpUWw5R0JzQktmSVJrTDU1L1lZK1J5SHliSE1yYmhnak5qRklnbnBma3ZxYXRrY2dGRWdNT1QwRGFQaCtwYUNFNlJ2U0h6V0djN1d2VmI1SGxiMnh4RTVhTDdtMk5zVUIza2RFaW5lUXhLaEUwVzEzYXRERVdCa3N1MUo0dlhQRm9YbzVFWlRHN0lYUVAwU2EwSHlIMlBVWm96bFB6eCIsIm1hYyI6Ijc5YzZkMzBhZDU4OTVhYjhlYWNmNTZjYjEwNmRiNzcwMzg2OTMxZGQ5Y2JjMDc5Y2EwMWU5ZTI1ZjhjNWJlMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im11L2d2eWRmS1Z6Q0hBOWY2aVptcmc9PSIsInZhbHVlIjoicnV0Y3hobnNiTUowNU9JTlR3cHIwOFVWMm9TSU0yNXJwV2RTYmlBc1hTVS93QlNjVVBqYzVaZXNURnlKTWdSRTJxWDN2SmlqaVJwTVFZb1Q0a1ZiZmtvT3JjN3FwbEJZSENYcTRxTk5TOHhIVjlUQkYwQm9WWHlqSlBqYkFqbHZPZ3d4SnZrZ0xJa3dacDJqYjlhZkZ4TXp6cmpVK1BselhUaU9rbEwvM1M1VmZzYkZwUno0aWlXUWN4VXRoVE0zV21rUm40RWZmcnRXYkZENXM3MFlyUWtpdVBzU2Uvazd4Vkc5cnF5azY5Umw5ZHFXa240VTROS1F1djBkRHFWcjhSalNJd3NIR0pQZFl0dHBNNkFUeHl0bmZWbzRHL1N3Skc0Mm5yeHROcFpmdkJVZ3lpTWt2TGFld3pDWFVEVGFrRkh5bGpSdks1Z1Yxcndzc1phMVVkQy8vQXoyYURGYURMcHVLQ0FES2FveUVRc1FSMTI1MVZtVkNzRko2TDZlaW9pdzBOOUNoOHl1SUZoK1A2SFd5OVdkbEkwUGtJemg2VTVtWVczb1VmLzk0RGNiWjFDUFRFK3RtcFNVZ3pYa3JQVmI0Zm13WmNpeE43dVRuWVAwaDNoWG1SbFdrYUlySXlYS01LUWVDN0pXN1Y4ejd5d05DSE5nWE9SMHlZSDJ2bWNYZUFpeEpDS1NTSHVlb1lqYjZNSC9udmlldmwyQTVzRDU4d1ZYTjBSazA0MWtkM1pVOFJoUmNJaERiQzRHYy9hTnV0T2ZxclZjQlVEMWs3OTRZWkZqVUtQa05YQUFnbHpzaHJlNno0dWpVbnFDVWNzTGtzK0x5cFg3aWMrRCIsIm1hYyI6ImNkYWNhNjU2MzgzYTgwZGZkNWY3MTNjOWFkYmQ4MGExM2UzNWYwMGRmMjM2OWEwNThiZWU3YTRjZjQ2MDlkN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+