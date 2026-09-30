Ремонт водопровода в Обнинске продлится до вечера
МЧС сообщило, что аварийные работы на перекрестке Ленина и Белкинской затянутся до 17:00.
В филиале РИР также подтвердили, что вернуть воду в несколько многоэтажных домов пока не удалось.
- С 13:00 до 15:00 для жителей отключенных домов организована раздача воды на ВПС (одноэтажное здание между жилыми домами Ленина, 206 и 210), - говорится в комментарии коммунальщиков.
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