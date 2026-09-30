Ремонт водопровода в Обнинске продлится до вечера

МЧС сообщило, что аварийные работы на перекрестке Ленина и Белкинской затянутся до 17:00.

В филиале РИР также подтвердили, что вернуть воду в несколько многоэтажных домов пока не удалось.

- С 13:00 до 15:00 для жителей отключенных домов организована раздача воды на ВПС (одноэтажное здание между жилыми домами Ленина, 206 и 210), - говорится в комментарии коммунальщиков.