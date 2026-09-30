Отопление в Обнинске начнут включать 1 октября

С четверга в Обнинске начинается подача тепла в жилые дома.

- Пусконаладочные работы по подключению отопления начнутся со Старого города и займут некоторое время. Сроки будут зависеть от ситуации в каждом конкретном доме, - рассказали в администрации города.

Если батареи в квартире не прогреваются, жителей просят обращаться в свою управляющую организацию.