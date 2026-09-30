Ещё на трёх улицах Обнинска отключили холодную воду
В городе продолжаются аварийные работы на перекрестке Ленина и Белкинской.
Одновременно с этим ведутся работы на улице Калужской, сообщили в филиале РИР. Это привело к отключению холодной воды до 17:00 по следующим адресам:
- ул. Калужская, 1, 3, 7, 9,
- ул. Энгельса, 28,
- пр. Маркса, 98, 104, 110, 112а.
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