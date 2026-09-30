+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Ещё на трёх улицах Обнинска отключили холодную воду
Обнинск

Ещё на трёх улицах Обнинска отключили холодную воду

Дмитрий Ивьев
30.09, 09:40
0 152
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В городе продолжаются аварийные работы на перекрестке Ленина и Белкинской.

Одновременно с этим ведутся работы на улице Калужской, сообщили в филиале РИР. Это привело к отключению холодной воды до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Калужская, 1, 3, 7, 9,
  • ул. Энгельса, 28,
  • пр. Маркса, 98, 104, 110, 112а.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1XZWo1dnBXUzl6b3ZiMjFyVExsYmc9PSIsInZhbHVlIjoiRFdoSVJnR3pRMk1zVTYxTkpscnI2WFNwdEFCZFM3WTVmbHlWa0QwdjRtL1JDZXU1UjEyclIzejg2Z2krS3dIaTFNUDkzUGpYQ1VpYWVsYzVJR3pwbjY4a3R1eDliMXZXZktmN2FpQW0vZ01Ub3l1bldMcmVqMXhpMXRRQnRsaVkyTFBXS2ZjM1pVTjNLTHFjSUhPS0ZQL2x5TXd2QVpJRkdTUFh4L3RTWGhSVjdxOWFsR1VGL1hGOTd1NzE3M2FUakhjVlhMYjg3UU1neUNVUGlPSmQ2alJxNTAxdlZvRmdrNVc1WjlFNUJhNFhHM1RYZFJjZFMydW84amdSdFZWdDhtQWNyS2EyNStsYm12aFNGcVQ1ajkrWnhmWnAxT3BwcE5PWHFmRWJGWEw4ZUtQdWZGVi9SR1l0Q3k3d3owWlYvU1pac2RpTTV1MktvbzFLY01yV2FvSVNJWDVLOUZPRlJidWJRcm1UM3hQcThrMHd4ZGlpdDdxVVB6OFgyKzZyaUs4bVVGQ0pLSHc3ZFozRUJ5MzNCbzR6Nk02akgvbmVoV1ZtaG9sWURpczRKNmx5VzNxODdvTFR6aW9GOHZiRCIsIm1hYyI6IjlmM2Y0NGI5YzcxYTczNzBjMGJhNzM4ODFiODkwZGYxMDQxZTY2MzhkNWE1Y2ZhYzY0MDI0ZjJkZTA3YjdkOTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVCbkFIZHNhdTNqNEdZcUYzbHAzWFE9PSIsInZhbHVlIjoiZUx2bDNobnlSZHVhQlA3NnBXSjFaamYzWUdwcG1KalIvbFlyakE0NDNsTUZZZUdBNTNlVUF1LzMybkowZVRFelE3M3B3eUNQck52eUpENWxUaGwybkNJNDEzd2R2amtpV051ZWlWZ2d1Zk1wNjhhT1NqSWZ0VDBCRFJrYmR6T0VHbnNXcE9VYzVGcWU0WWtWVXRUU3JsdCs1d1p3ZXhJeWwxZXdUaFRyVUppV1NRNkFxRE56VkZpUlpEaCtDbzNDY1JsdFBCT29Ra01YampnRU1lSEhhWmRCNzZnZ1hnaDBQL0F3MjNrVWRkK3ZBeTA0SVZWUTNaVVNPcGtNU1VqN3dITTUzb0RMbEcxQjZzTWpzNFE2NHFJZU1lM1JscWRpN3pvaEptNFNKQm9wUldOYkdic0U2dURGemtpanBEM1dHWEh2WjBoY3pNSzVRQjB4NVVTTjQvak4vZzJFZ2tLMEhUNDFYUDVKVmROTUcweVoxOEJVbGRiZXJCU2FCNDg5V3gzb1FjeFd4WUNSZnBZdDJ3a0lGSTBMamM2dGdxMXIzcHJkRWkwQ2swdHNMRFBUYzVjZms3anowK3FEZUVRZWxpTWMyTGZkOG1odEpqUmt4MnpOQkdybEw5ZXF5cXpLV004bmZJdmR5ZlN3bGhyMStMWWNvRzN5WjBlT0FOZTBZZ1h4c0ZQbWNuSVJGb2drQlBQTjhuazFsRTZkc2EyUldEeGZ5VEcrY2pNWTZxZThrUDZhdkxrTHBxMGp6WjNrMlpzcVRoTWFEbjUvMU51MElGUG1RRVFRYXd1eHJDc3hqWmt4QTNsNG9IcFNvTFpOSlFqK1dlSUxCS2JQSFFBMiIsIm1hYyI6ImFiZmQyNTQ5NzNkOTYzODVmNDViY2FmNDc2MDJmYzg0Mjg3N2ZhYThjNjBhMTQ2NmFhZDA3MTMyMmM4ZGNhNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+