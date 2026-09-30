Дома в Обнинске остаются без воды из-за аварии
Трубу прорвало 29 сентября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Белкинской. Ремонтные работы продолжаются до сих пор, рассказали утром в среду в администрации города.
Без холодной воды остаются четыре дома: Белкинская 45, 47 и Ленина 228, 230.
Для жителей организовали раздачу воды в одноэтажном здании между жилыми домами Ленина, 206 и 210.
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