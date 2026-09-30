+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Дома в Обнинске остаются без воды из-за аварии
Новость дня Обнинск

Дома в Обнинске остаются без воды из-за аварии

Дмитрий Ивьев
30.09, 08:39
0 337
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Трубу прорвало 29 сентября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Белкинской. Ремонтные работы продолжаются до сих пор, рассказали утром в среду в администрации города.

Без холодной воды остаются четыре дома: Белкинская 45, 47 и Ленина 228, 230.

Для жителей организовали раздачу воды в одноэтажном здании между жилыми домами Ленина, 206 и 210.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjI4M1N2N0xkbGV5UUUxdUd6VGtacGc9PSIsInZhbHVlIjoiYmtIenJvWVIxUk5vS0NHb0l2T2Y1MU5ySC8waG5ZcHh6U3ZEVklKbGFWb096VHRpUUgxU0tXKyszbmk4TXpJVTJLYUo3THVJTXlqck04bTRvMnpXaUZ3bE9XVHRQM1kvVnJjbTd6amJ5a2VwOWtyWDN4L0MrbnZ6TnFYTG5ocU00bWpROE1WdDdaZVpWU3gvdzQ1VHRITXJKWXVLc3BlRmdCNlZzOS9uQUVGMGZrYk9yaTVpeGtWYlYxNEYxSVN0VElWT3AxUEgyZ0F2aUYxd3lFbCtXemF0OWJLRnF1TkY4aFVTeDcwaE91Q0RiSVpweWZ5ZlVzZ0x3SG1uV2xNc3VOeVp6cndjR0srOWFrcC9oaUU3S3ZUNmlQc0oxWnhTMTRDbFR5VDhWYzZvL2V1MTdITnZrUUVQRXRnSDdqbFcyd1JvRVpBcUxJZWZjUG9LbDRRZlZaL0d1UDduRUUwdHlWckNsdmNsdGgzSmQxVmpZS2kxVHVyMTI4QTNjL093VS9ja1VMYWM4WU9rYVdIK1VaR3hEYVh3YVVjcmt6SXpubXgvWWhiSmpRWmZRUjZORHF3cEdjeEwzS0poaExidSIsIm1hYyI6IjExNTY4MDc2ODI1ZTczMjgwMTJmMTAzNTAxZTYxMWI0MjA3NWQzMWRhYTdkNWE5MDIxYWRlYTVlYjk5MDdkMTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJPQ2NneGtwY2ZJSm5TN0d3a3BMRXc9PSIsInZhbHVlIjoiNXQ4N0djc1Rzai9GS09ZSjNYMHJ3ckxPbEZyb3VwRVU5cEFZbGFscVNKZUZOdzRBdkJGb1hsRk44Q3ExRDhySy80L2FzRDJxUTB5Y0owOVR6NjByOW15Y3FDUjcvMTB5S0h1eXUyOG5vY3VndHN4eUs2SHZMNHBnNDVFQVEyc0hnWkFZZEhMV2l2eE1HdnR3ckdTeWwvM3lJb2hsNkJMTFg1TjFtTzdUL1F2NGpsOU5iRjVCRGRaOVNJSkdPaWxleUNPeEF2Wi9yUHdpUFdwN0JTcTcxZE13KzVTZFpuN1pjbUlvTnlKVUt6RFhVcXpNUFRCYmN4dXVXN09Yd00yeXNsTmxIVzJWMVhqcUkvZFd0OUFTTW16TFR5cW0zTnEvVmw3V0E4VTYrTncwdFFmSUQ1WmFnMG1HSlZmRndJT09PNU05S2Y5alc4V09xbmZ1SzFuRlI0NTYzTUoyR3JiLzQ0OFMzYjZrTW1HR1NxbzV6YWVzMW1pL1U2K3JqdVVMR0RMNHBMa3BNQVBLdXRUR1NJbVdqU2R1czBOdlh4cndHSlcwOTB5ZGZqeUFibVYxZkc0L1lXbDA4QTFlbEk2WEgwOGE2dTBRcDBZbDB4VjBmZ256Y3dVd2lEY3YxQTFSbWlnMHZwaFp0Q29UWkZDak5SN1JEK0ovczMxOVU3OVlrR2FaNUNzTzlXaFA4SHpldEpOK2FRQVpKZjYyL252RHRMWGNWL250YmtmVWx0eXFoc0FvZUtWdkRTUlFZUjUydFpIcW4wdVhtbTVMMGV6LzFuSUF3UFFnYndrOHhkSWJSMlpHKzdyOTloQ25tWW1Jdkd3ZG0xK1dCeTk4Wk9hZSIsIm1hYyI6ImMwNjM1MmRmNWI4NjRmMDNmNTU1YjEwOTlkMWI0NTkxYTA0ODlkODIxNjc2ZWZkYmUzYTY2NzJkNzBjOTNmYmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+