Часть Обнинска осталась без воды из-за аварии

Порыв на водопроводе произошел на пересечении Ленина и Белкинской.

Сейчас на месте работает аварийная бригада.

- На время ремонтных работ не будет холодной воды в домах по пр. Ленина, 222, 224, 226, 228, 230 и ул. Белкинской, 43, 45, - рассказал глава города Стефан Перевалов. - Если ремонт затянется, организуем подвоз воды.