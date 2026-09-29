Часть Обнинска осталась без воды из-за аварии
Порыв на водопроводе произошел на пересечении Ленина и Белкинской.
Сейчас на месте работает аварийная бригада.
- На время ремонтных работ не будет холодной воды в домах по пр. Ленина, 222, 224, 226, 228, 230 и ул. Белкинской, 43, 45, - рассказал глава города Стефан Перевалов. - Если ремонт затянется, организуем подвоз воды.
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