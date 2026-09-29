В Балабаново прорвало водопровод на улице Дзержинского

Ремонтные работы проходят во вторник, 29 сентября.

- На данный момент сотрудники уже устранили 2 утечки, еще 2 — находятся в процессе устранения, - рассказали в местной администрации. - Точные сроки завершения ремонта пока неизвестны, поэтому жителям микрорайона рекомендуется запастись питьевой водой.

Для бесплатного набора воды открыты автоматы на ул. Ворошилова, ул. Дзержинского, 103, ул. Дзержинского (при въезде у «Ракеты»).