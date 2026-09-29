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Жителей Обнинска предупредили о необычном запахе воды

Дмитрий Ивьев
29.09, 12:28
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В городе идут ремонтные работы на Южном водоводе в районе проспекта Ленина.

После ремонта там выполнят промывку и дезинфекцию водовода гипохлоритом натрия.

- Дезинфекция нужна, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы, после этого вода станет безопасной для питья, - рассказали 29 сентября в филиале РИР. - В связи с этим с 1 по 3 октября в северной и центральной части Обнинска возможно наличие запаха гипохлорита от питьевой воды из центральной системы водоснабжения. Концентрация остаточного гипохлорита натрия не превысит значений, установленных СанПиН. При этих концентрациях запах может ощущаться, но не влияет на качество воды.

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