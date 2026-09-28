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Обнинск

В Обнинске завершается реконструкция водопровода на улице Калужской

Дмитрий Ивьев
28.09, 13:12
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Сейчас специалисты готовятся переподключить потребителей к новым сетям в районе дома №12.

- На участке возле автобусной остановки монтаж трубы уже завершён. В ближайшее время начнётся переподключение потребителей, - рассказали 28 сентября в филиале РИР.

После этого специалисты приступят к восстановлению благоустройства территории.

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