В Обнинске завершается реконструкция водопровода на улице Калужской

Сейчас специалисты готовятся переподключить потребителей к новым сетям в районе дома №12.

- На участке возле автобусной остановки монтаж трубы уже завершён. В ближайшее время начнётся переподключение потребителей, - рассказали 28 сентября в филиале РИР.

После этого специалисты приступят к восстановлению благоустройства территории.