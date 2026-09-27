В Обнинске завершилось строительство бегового центра
Сейчас там наводят порядок после строителей, сообщил 26 сентября глава города Стефан Перевалов.
- Совсем скоро здесь начнутся тренировки, пообещал он.
Также продолжается возведение фиджитал-центр. Там готовят основание под асфальт, высаживают деревья и кустарники. Там будет поле для мини-футбола, площадка для баскетбола 3х3 и воркаут-зона. Готовность составляет около 80%.
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