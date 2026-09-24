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Обнинск

В Обнинске меняют трубы на улице Звездной

Дмитрий Ивьев
24.09, 12:34
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О ходе работ 24 сентября сообщил филиал РИР.

Там идёт реконструкция тепловых сетей.

- Замена труб на этом участке обеспечит более надежное отопление жилых домов в 40-м микрорайоне, - заявили коммунальщики. - В ходе реконструкции меняем 360 метров труб диаметром 250 мм (по каналу) и ещё 60 метров — диаметром 80 мм. Большую часть труб уже проложили. Сейчас завершаем монтаж тепловой камеры и прокладываем трубы в сторону дома №5 по ул. Звёздной.

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