В Обнинске горячую воду пустят по временной схеме
В городе запланированы дополнительные работы на теплосети в районе дома №10 на улице Энгельса.
С 17:00 24 сентября до окончания работ 25 сентября горячая вода будет поступать по временной схеме по обратному трубопроводу по следующим адресам:
- ул. Калужская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15;
- пр. Маркса, 116;
- ул. Энгельса, 10, 16, 18, 20.
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