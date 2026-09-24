+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске горячую воду пустят по временной схеме
Обнинск

В Обнинске горячую воду пустят по временной схеме

Дмитрий Ивьев
24.09, 15:15
0 288
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В городе запланированы дополнительные работы на теплосети в районе дома №10 на улице Энгельса.

С 17:00 24 сентября до окончания работ 25 сентября горячая вода будет поступать по временной схеме по обратному трубопроводу по следующим адресам:

  • ул. Калужская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15;
  • пр. Маркса, 116;
  • ул. Энгельса, 10, 16, 18, 20.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVocFlSNU9iQjhBUDlCeWMxNmRMTEE9PSIsInZhbHVlIjoiTHpCbVhqZ04wTFpzd21NYmdVMkpINFpNYVRSUitBV2FLcXVDaGhmbFRJbUpjeXRJQ3REL1F6c1BNay9scXEyV1JTRmJ0OWRPanl1ZTdUZ3JPOFR5V3ovaEtWbllNdW90Wm0wUWZ2b2NZMXZ6Sm13ZktFNlNtSzN6T3pKS1FSb1o5d2IzMHowM1VIeCsyUUF4UndVei9Ca0Y0WFNJMGRHamJOYXFTLzdFcGkyS00vaHpsanFRNmw5SHR3MmM0UWdCNU1XTFZkWThaaUYzb3BOMHF0QjVFTitxVng0bHo1clNpaXQyR3ZtUGZQUllGWC8xUVhlemQzK1ZpM011b0pHQjIvbVp2T3FhQVZRYjdjN0NQdHBvcno0aG10aXRjeUFDUVpUMFg0bE9laHh4a093SHAvZTRnWm5UR0hDT0prVmVQenB2L2YxQk0rdnNWbmpTSW92a0hzb1hqYnhia1phQW1KMHlrajY1Nlk3KzdHYk5xaWkvMTZvTC9PTnRGUDlUcEd4ZUk5YWt4bHZhRWN6SzR4eklsUm56WUljWlFoQnYxdVpVU3JxOFR0ZXpzQU1Kdm1ncldFUHhFN1pLK0lxRCIsIm1hYyI6ImQ3MmNmZDRkOWY0ZDU0NWM2MTgyZjdhMmEzMTI3NzcyNTQ2NzA1NTZhMjY0ZjI4YTBjMWU5NDgxODE4MGQ0MzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZjaURKU3VybG94ZW12SFRnb1RWR0E9PSIsInZhbHVlIjoid2twT0o3UHBDNldwNnU3eEJXN0xjTUZFT0E4TXdsa0gyTzVBVG9obkZaQlB3UG10ZjJvMXlCd0NjcnJGMi9lNW1GSFRDV2ZaTnJnU2lkK3VGMEY3VFpUbExiN3QydGdXOVNTaENrdW9QUkJKMlJ4UTh0eU5ZOStKendLa0h5UkVBRXhMYVNZc24vSlhPREFma0duNjFYVjZBekhyQjl1b2s5N1NtSEswb0tUNWZidWxrdFRnb2VreEYzZ2ZBdHBxQmtEdzJOSXozOUdRQzE5cURiRXdNQm04RzVNZGlhQ3FSMXZ1ZFpTTSt0aXZpQlB5RHIyOElVa2NFQW1QeVpjL0dpUUVsUk9IM3orYUptZ21CSUVxRmY5NjJpQzE2NDdyQkoxNTlVK1ZMQXdDWVk2Ty9ZTmFjdXo2cUNpYmRkckVmS2pSQW5La05UOVhOQjBrUmlNU00vanJIeHAvVzZOT2V1eDZnQWRLU1J1amFEYnpiWUJsV3FzeFpaaVk3V3hXTkRyK3ZmSk9sdG8vMEVnN09wV2RsM1ZMZ1phUElyM2N5T0xhV3loaVFvR3I2bHFPOS9pcUV6bG1IMDJMQmJuVitBYTBzVTVVU1JoNkxoanREOTQ0bnhyVXVKWTVhd1NDaXRpTXpKV1dDUnZ5Um1Ka29zVmtiT0ZZbWN4by9MSzZMRllEUW9VTkkrTGdKdGROYzl2Q3l2d3dwSjY4M2dUZDI5TGRFUnB5eTJxL2J2WUNtYmxadStaQkhKZjBUMVQ2UURZWmVHa1l2dW8yd2dmTVVLMWRFejMzNkZyMExjNFlVRE5HRmZzZFo0aDFUTU44c2hQcXVRQS90bXFibGZFbCIsIm1hYyI6ImEzY2Y3NDkxYmFhMjQ2YmExZDY4YzVlNTY0YjYwMjlkMmNkYzk0ZTU4ZWYyZTBlZDhjOTc5OGE1YzI5NTk5N2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+