Обнинцев предупредили о проблемах с горячей водой
Реконструкция теплосети продолжается на улице Энгельса.
24 сентября запланировано переподключение потребителей на новую тепломагистраль.
Из-за этого с 9:00 до 13:00 горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу по следующим адресам:
- ул. Калужская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15;
- пр. Маркса, 116;
- ул. Энгельса, 10, 16, 18, 20.
С 13:00 до окончания работ горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу.
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