Обнинцев предупредили о проблемах с горячей водой

Реконструкция теплосети продолжается на улице Энгельса.

24 сентября запланировано переподключение потребителей на новую тепломагистраль.

Из-за этого с 9:00 до 13:00 горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу по следующим адресам:

ул. Калужская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15;

пр. Маркса, 116;

ул. Энгельса, 10, 16, 18, 20.

С 13:00 до окончания работ горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу.