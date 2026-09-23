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Обнинск

Обнинцев предупредили о проблемах с горячей водой

Дмитрий Ивьев
23.09, 09:50
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Реконструкция теплосети продолжается на улице Энгельса.

24 сентября запланировано переподключение потребителей на новую тепломагистраль.

Из-за этого с 9:00 до 13:00 горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу по следующим адресам:

  • ул. Калужская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15;
  • пр. Маркса, 116;
  • ул. Энгельса, 10, 16, 18, 20.

С 13:00 до окончания работ горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу.

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