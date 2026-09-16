Обнинские спортсменки выиграли медали на соревнованиях по фитнес-аэробике

В Анапе завершились Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике.

Воспитанницы СШОР «Квант» выиграли четыре «золота» и два «серебра».

Отличились коллективы «Глория», «Глория Лайт», «Глория Джуниор», «Глория Кидс», а также Анна Скальская, Зоя Быкова, Мария Ефимова и Таисия Хандорина, сообщили в администрации города.