Обнинские спортсменки выиграли медали на соревнованиях по фитнес-аэробике
В Анапе завершились Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике.
Воспитанницы СШОР «Квант» выиграли четыре «золота» и два «серебра».
Отличились коллективы «Глория», «Глория Лайт», «Глория Джуниор», «Глория Кидс», а также Анна Скальская, Зоя Быкова, Мария Ефимова и Таисия Хандорина, сообщили в администрации города.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь