В Обнинске километр труб заменят в Старом городе

Там продолжается реконструкция водопровода.

Работы по обновлению коммуникаций ведутся у площади Преображения, напротив здания администрации, сообщили в филиале РИР.

Сейчас коммунальщики приступили к следующему участку — в районе дома №24 по проспекту Ленина.

В Старом городе до конца года заменят почти километр старых труб.