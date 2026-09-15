В Обнинске километр труб заменят в Старом городе
Там продолжается реконструкция водопровода.
Работы по обновлению коммуникаций ведутся у площади Преображения, напротив здания администрации, сообщили в филиале РИР.
Сейчас коммунальщики приступили к следующему участку — в районе дома №24 по проспекту Ленина.
В Старом городе до конца года заменят почти километр старых труб.
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