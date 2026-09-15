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Обнинск

В Обнинске километр труб заменят в Старом городе

Дмитрий Ивьев
15.09, 09:08
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Там продолжается реконструкция водопровода.

Работы по обновлению коммуникаций ведутся у площади Преображения, напротив здания администрации, сообщили в филиале РИР.

Сейчас коммунальщики приступили к следующему участку — в районе дома №24 по проспекту Ленина.

В Старом городе до конца года заменят почти километр старых труб.

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