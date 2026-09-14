В Обнинске сообщили о проблемах с водой

Предупреждение в понедельник, 14 сентября, опубликовал филиал РИР.

- В связи с проведением работ по переключению абонентов на новый участок водопровода на улице Калужской сегодня в течение дня в 38-м и 39-м районах возможно изменение показателей холодного водоснабжения (цветность, мутность), - говорится в комментарии коммунальщиков.