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Обнинск

В Обнинске починили лифты в многоэтажке после вмешательства прокуратуры

Дмитрий Ивьев
11.09, 09:12
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Житель Обнинска пожаловался на работу лифтов, и прокуратура проверила ситуацию.

Выяснилось, что управляющая компания плохо следила за оборудованием: из-за неправильного расстояния между площадкой и кабиной заходить и выходить из лифта было небезопасно, к тому же кабина сильно шумела при движении.

На ответственного сотрудника управляющей компании завели административное дело, ему назначили штраф — 3 000 рублей. Сейчас все неполадки устранили, лифты работают безопасно.

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