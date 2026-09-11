В Обнинске починили лифты в многоэтажке после вмешательства прокуратуры

Житель Обнинска пожаловался на работу лифтов, и прокуратура проверила ситуацию.

Выяснилось, что управляющая компания плохо следила за оборудованием: из-за неправильного расстояния между площадкой и кабиной заходить и выходить из лифта было небезопасно, к тому же кабина сильно шумела при движении.

На ответственного сотрудника управляющей компании завели административное дело, ему назначили штраф — 3 000 рублей. Сейчас все неполадки устранили, лифты работают безопасно.