Жителей Обнинска предупредили о проблемах с горячей водой
В связи с заменой индикатора коррозии на тепловой сети в районе Курчатова, 54 в пятницу, 11 сентября, с 9:00 до 12:00 горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу.
А с 13.00 до 16.00 по подающему трубопроводу. Это всё затронет следующие адреса:
- ул. Курчатова, 54, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68;
- ул. Энгельса, 2, 2а.
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