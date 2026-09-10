Жителей Обнинска предупредили о проблемах с горячей водой

В связи с заменой индикатора коррозии на тепловой сети в районе Курчатова, 54 в пятницу, 11 сентября, с 9:00 до 12:00 горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу.

А с 13.00 до 16.00 по подающему трубопроводу. Это всё затронет следующие адреса: