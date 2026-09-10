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Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о проблемах с горячей водой

Дмитрий Ивьев
10.09, 08:31
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В связи с заменой индикатора коррозии на тепловой сети в районе Курчатова, 54 в пятницу, 11 сентября, с 9:00 до 12:00 горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу.

А с 13.00 до 16.00 по подающему трубопроводу. Это всё затронет следующие адреса:

  • ул. Курчатова, 54, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68;
  • ул. Энгельса, 2, 2а.

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