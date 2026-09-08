Благоустройство в Старом городе Обнинска восстановят до конца года

Пока там продолжается реконструкция водопровода.

- Работы ведём на трёх участках: у площади Преображения, вдоль ул. Гоголя и в районе пр. Ленина, - рассказали 8 сентября в филиале РИР. - В общей сложности здесь заменим почти километр старых труб на новые. Сейчас работаем у пл. Преображения. Там, где это возможно, работы ведём методом горизонтально-направленного бурения. Благодаря этому не придётся раскапывать траншеи при прокладке подземных коммуникаций.

Завершить реконструкцию и восстановить благоустройство обещают в нынешнем году.