В Обнинске ремонтные работы пройдут на улице Калужской

Теплосетями будут заниматься в среду, 9 сентября, сообщили в филиале РИР.

С 9:00 до 13:00 горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу, а с 13:00 до 17:00 по обратному трубопроводу по следующим адресам: