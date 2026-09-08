В Обнинске ремонтные работы пройдут на улице Калужской
Теплосетями будут заниматься в среду, 9 сентября, сообщили в филиале РИР.
С 9:00 до 13:00 горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу, а с 13:00 до 17:00 по обратному трубопроводу по следующим адресам:
- пр. Маркса, 116,
- ул. Калужская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15,
- ул. Энгельса, 10, 16, 18, 20.
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