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Обнинск

В Обнинске подростки разрисовали подземный переход

Дмитрий Ивьев
07.09, 14:20
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Действия молодых людей попали на запись камеры наблюдения.

В понедельник, 7 сентября, глава города Стефан Перевалов сообщил, что информация передана в полицию.

Он призвал обнинских родителей поговорить со своими детьми о таких случаях.

- Наши сотрудники отмывают переход. Это труд людей. И облик города, - прокомментировал Перевалов.

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