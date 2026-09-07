В Обнинске подростки разрисовали подземный переход

Действия молодых людей попали на запись камеры наблюдения.

В понедельник, 7 сентября, глава города Стефан Перевалов сообщил, что информация передана в полицию.

Он призвал обнинских родителей поговорить со своими детьми о таких случаях.

- Наши сотрудники отмывают переход. Это труд людей. И облик города, - прокомментировал Перевалов.