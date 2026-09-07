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Обнинск

В Обнинске сохранят домик в поликлинике на улице Энгельса

Дмитрий Ивьев
07.09, 12:17
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Как мы уже рассказывали, в медицинском учреждении начался ремонт.

После публикации фото изнутри здания люди в соцсетях начали писать просьбы сохранить декоративный домик в фойе.

- Попросил строителей аккуратно с домиком поработать. Чтобы не повредить и сохранить, - прокомментировал глава города Стефан Перевалов.

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