В Обнинске сохранят домик в поликлинике на улице Энгельса
Как мы уже рассказывали, в медицинском учреждении начался ремонт.
После публикации фото изнутри здания люди в соцсетях начали писать просьбы сохранить декоративный домик в фойе.
- Попросил строителей аккуратно с домиком поработать. Чтобы не повредить и сохранить, - прокомментировал глава города Стефан Перевалов.
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