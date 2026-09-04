В Обнинске пенсионер отдал мошенникам 2,35 миллиона рублей
Пожилой житель наукограда стал жертвой аферистов, сообщили 4 сентября в полиции.
Злоумышленники связались с ним в одном из популярных мессенджеров. Они представлялись разными именами и убедили мужчину, что нужно аннулировать доверенность, которую якобы оформили на него мошенники.
Под этим предлогом пенсионер снял деньги с карты и передал их курьерам — часть одному, остальное — другому. В общей сложности он лишился 2 350 000 рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.
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