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Обнинск

В Обнинске пенсионер отдал мошенникам 2,35 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
04.09, 15:06
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Пожилой житель наукограда стал жертвой аферистов, сообщили 4 сентября в полиции.

Злоумышленники связались с ним в одном из популярных мессенджеров. Они представлялись разными именами и убедили мужчину, что нужно аннулировать доверенность, которую якобы оформили на него мошенники.

Под этим предлогом пенсионер снял деньги с карты и передал их курьерам — часть одному, остальное — другому. В общей сложности он лишился 2 350 000 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

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