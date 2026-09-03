Жителей Обнинска попросили не кормить голубей

В четверг, 3 сентября, обращение по этому поводу опубликовала администрация наукограда.

- Голуби переносят более чем 90 возбудителей заболеваний, угрожающих здоровью человека, - заявили чиновники. - Массовое скопление птиц в местах кормления создаёт очаги инфекции, особенно опасные для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

В администрации напомнили, что кормление птиц рядом с жилыми домами в случае создания санитарно-эпидемиологических угроз влечёт административную ответственность.