В Обнинске опаздывают городские автобусы

Утром 3 сентября городской транспорт в Обнинске пошёл с серьёзным опозданием. В «Обнинском городском транспорте» объяснили, что всему виной пробки — они сковали улицу Дачную и район Северного въезда в город.

Сильнее всего задержки ощущаются на нескольких маршрутах. Автобус № 3 и кольцевые рейсы от Кончаловских гор практически встали в заторе. На Северном въезде не могут проехать автобусы № 6, № 8 и 4б — причём последний маршрут теряет особенно много времени: ему нужно делать петлю через мост.

Также из-за заторов на трассе М-3 заметно отстают от графика автобусы «десятого» маршрута и № 11.