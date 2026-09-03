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Обнинск

В Обнинске опаздывают городские автобусы

Дмитрий Ивьев
03.09, 10:07
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Утром 3 сентября городской транспорт в Обнинске пошёл с серьёзным опозданием. В «Обнинском городском транспорте» объяснили, что всему виной пробки — они сковали улицу Дачную и район Северного въезда в город.

Сильнее всего задержки ощущаются на нескольких маршрутах. Автобус № 3 и кольцевые рейсы от Кончаловских гор практически встали в заторе. На Северном въезде не могут проехать автобусы № 6, № 8 и 4б — причём последний маршрут теряет особенно много времени: ему нужно делать петлю через мост.

Также из-за заторов на трассе М-3 заметно отстают от графика автобусы «десятого» маршрута и № 11.

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