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Обнинск

Жительница Обнинска избила мужа колонкой

Дмитрий Ивьев
02.09, 15:00
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В Обнинске будут судить 36‑летнюю женщину: её обвиняют в том, что во время ссоры она несколько раз ударила мужа портативной аудиоколонкой.

Инцидент случился ещё в июне 2025 года на кухне их дома — женщина нанесла не менее четырёх ударов по верхней части тела, а потом ещё один — по лицу, сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в конфликте участвовал ещё один человек — он тоже ударил мужчину кулаком.

Теперь дело рассмотрит Обнинский городской суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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