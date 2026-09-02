Жительница Обнинска избила мужа колонкой

В Обнинске будут судить 36‑летнюю женщину: её обвиняют в том, что во время ссоры она несколько раз ударила мужа портативной аудиоколонкой.

Инцидент случился ещё в июне 2025 года на кухне их дома — женщина нанесла не менее четырёх ударов по верхней части тела, а потом ещё один — по лицу, сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в конфликте участвовал ещё один человек — он тоже ударил мужчину кулаком.

Теперь дело рассмотрит Обнинский городской суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.