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Обнинск

В Обнинске сорвали рейсы автобусов №2

Дмитрий Ивьев
01.09, 11:10
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Проблемы возникли во вторник, 1 сентября.

- Причина всё та же: запаркованный подъезд к остановке, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте». - Автобусы большой вместимости (а именно они используются на «двойке») не могут развернуться и подъехать к остановке.

Единственный выход в такой ситуации: останавливаться, вызывать ГИБДД и ждать.

Перевозчик пояснил, что сдвиг по времени одного рейса неизбежно приводит к смещению и остальных рейсов на данном маршруте.

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