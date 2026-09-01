В Обнинске сорвали рейсы автобусов №2
Проблемы возникли во вторник, 1 сентября.
- Причина всё та же: запаркованный подъезд к остановке, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте». - Автобусы большой вместимости (а именно они используются на «двойке») не могут развернуться и подъехать к остановке.
Единственный выход в такой ситуации: останавливаться, вызывать ГИБДД и ждать.
Перевозчик пояснил, что сдвиг по времени одного рейса неизбежно приводит к смещению и остальных рейсов на данном маршруте.
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